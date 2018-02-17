استمرار المفاوضات بين دمشق والوحدات الكردية حول عفرين

ذكر ريزان حدو المستشار الإعلامي لوحدات حماية الشعب الكردية في عفرين، أن المحادثات بين الحكومة السورية والوحدات الكردية مستمرة.

وقال حدو في تصريح لوكالة "رووداو" الكردية السبت: "المباحثات بين الإدارة الذاتية ودمشق حول عفرين مستمرة، وسنعلن عن نتائجها حال التوصل إلى اتفاق".

وفيما يتعلق بالخيارات المتاحة من خلال هذه المحادثات، وموقف وحدات حماية الشعب الكردية منها، قال حدو: "نقبل بجميع الخيارات عدا الاحتلال التركي".

وأضاف أن "تركيا هزمت عسكريا وتعاني من أزمة"، الأمر الذي دفعها إلى "استهداف البنية التحتية والآثار في عفرين".

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وعن الوضع الإنساني في عفرين، قال حدو إن "البلدة بحاجة إلى معونات إنسانية من المنظمات الدولية"، مؤكدا أن الوحدات الكردية لن تتخلى عن المدينة، و"ستدافع عن عفرين وتقاوم الاحتلال التركي حتى اللحظة الأخيرة".

وبدأت تركيا في 20 من يناير الماضي عملية عسكرية "تستهدف حزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب الكردية، وتنظيم "داعش" في عفرين شمال غربي سوريا".

المصدر: رووداو

أحمد باديان