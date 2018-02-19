السجن 11 سنة على "داعشي" كفر القيادة السعودية

قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض بالسجن 11 سنة على مواطن سعودي أدين بتكفيره القيادة السعودية، وكان يعتزم القيام بعمل إرهابي ضد قوات الأمن.

وأصدر القاضي حكمه الابتدائي بحق المواطن الذي ثبتت إدانته بتكفير الحكومة السعودية، وسعيه للحصول على سلاح لتنفيذ ما عزم عليه، وتأييده تنظيم "داعش" الإرهابي.

كما شملت لائحة الاتهام على أنه "كان ينوي إعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إنشائه حساب (تويتر)، قام من خلاله بالمتابعة والمراسلة، إضافة إلى متابعته أخبار التنظيم".

وجاء حكم القاضي بتعزير المدعى عليه بسجنه مدة 11 سنة تبدأ من تاريخ إيقافه، منها 5 سنوات لتكفيره حكومة البلاد، وأربع أخرى وفقا للأمر الملكي، وسنة وفقا للعقوبة الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وسنة لباقي ما أدين به.

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وحكم عليه أيضا بمنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد قضائه فترة عقوبته.

المصدر: عكاظ