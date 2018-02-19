العبادي يأمر بالتحقيق العاجل في الهجوم على الحشد

كلّف رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الجهات المعنية بـ"التحقيق العاجل" في ملابسات الهجوم الذي تعرضت له قوة من الحشد الشعبي في محافظة كركوك وأسفر عن مقتل 27 من مقاتليه.

وذكر فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي أن العبادي أمر بالتحقيق العاجل في "الحادث الإجرامي الغادر الذي تعرضت له قوة الحشد الشعبي في منطقة السعدونية بقضاء الحويجة التابع لمحافظة كركوك".

وأضاف الفياض، أن العبادي أعرب عن تعازيه ومواساته لذوي الضحايا، متوعدا "بالثأر لهم والقضاء على آخر بقايا خلايا عصابات تنظيم "داعش" الإرهابي، الذي تبنى الاعتداء في بيان تناقلته حسابات إلكترونية مؤيدة له.

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وكانت هيئة الحشد أكدت أن قوة خاصة من مقاتليها تعرضت مساء أمس لكمين من مجموعة إرهابية متنكرة بزي عسكري مما أدى إلى اشتباكات عنيفة دامت لأكثر من ساعتين.

وذكرت الشرطة وقادة في الحشد بعيد الهجوم أن 12 من أفراد الحشد قتلوا في الكمين وأن الباقين مفقودون، لكن قوات الأمن عثرت في وقت لاحق على جثث المفقودين وعليها آثار طلقات نارية.

المصدر: وكالات

علي جعفر