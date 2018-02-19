شعبان: العدوان التركي يعيق الحل السياسي

اعتبرت المستشارة السياسية والإعلامية للرئاسة السورية بثينة شعبان التدخل التركي في شمالي سوريا انتهاكا للقانون الدولي، وعائقا على طريق الحل السياسي في بلادها.

وقالت شعبان خلال منتدى فالداي للحوار في موسكو اليوم: "النظام التركي ساعد على دخول الإرهابيين إلى سوريا، وعندما أدرك أنهم خسروا، انتهك القوانين الدولية وبدأ تدخله شمال سوريا .. إن استمرار العدوان التركي على الأراضي السورية يعيق تقدم الحل السياسي، ويزيد من وجود الإرهابيين في سوريا ويعيق الانتصار الكامل عليهم".

وأضافت أن تركيا تواصل انتهاك اتفاق وقف القتال ما يعقّد التعاون بين الدول الضامنة له، مطالبة الأمم المتحدة بإدانة "الاحتلال التركي لأراض سورية".

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وأشادت شعبان بدور إيران وروسيا وجهودهما المبذولة والمتواصلة لحل الأزمة السورية، وقالت: "إن ما تقوم به روسيا في سوريا مختلف عن الدول الأوروبية التي تحاول الهيمنة علينا.. العالم والسوريون يقيّمون ما قامت به روسيا وإيران، وسيكون العالم ممتن لهاتين الدولتين في الانتصار على الإرهاب لتحقيق مستقبل آمن وسالم"، وأضافت أن روسيا يمكن أن تكون وسيطا في حل الأزمات في اليمن وليبيا وبين إيران والسعودية.

ودانت شعبان التواجد الأمريكي والمساعي الأمريكية والأوروبية التي زادت من أمد الأزمة، وتابعت: "العدوان الأمريكي على سوريا مستمر عبر المرتزقة الذين تدعمهم واشنطن. الرغبة الأمريكية في البقاء في سوريا بدأت باستخدام البروبوغاندا والسياسة الهوليودية، والنصر في سوريا فضح المنظومة الأوروبية، والكثيرون فقدوا الثقة باستقلال وسائل الإعلام الأوروبية".

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله