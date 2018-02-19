ظريف: سوريا تشهد موجة جديدة من التدخل الأمريكي

اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد ظريف، أن الولايات المتحدة تتصرف كالمهوس في سوريا التي تشهد موجة جديدة من التدخل ستكون لها عواقب مزمنة.

وقال ظريف خلال مؤتمر نادي فالداي الدولي المنعقد في موسكو: "نرى موجة جديدة من الاحتلال والتدخل الأجنبي وخاصة من الولايات المتحدة"، متهما الولايات المتحدة بمحاولة الاستيلاء على أراضي سورية.

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وأضاف أن "سوريا لا تزال تحتاج إلى حل سياسي مشيرا إلى سعي طهران وموسكو خلال السنوات الأربع الأخيرة لتحقيق الحل السياسي في سوريا".

وأكد أنه يمكن تفهم قلق تركيا تجاه تصرفات الولايات المتحدة في سوريا ويجب الاهتمام بالمخاوف التركية.

وقال: "من الأفضل عمل ذلك بشكل قانوني وعبر الحكومة السورية. لا شك في أن احتلال أراضي الغير لن يساعد في حل المشكلة"، مشددا على ضرورة الحل السياسي للأزمة السورية وبدء العملية السياسية.

المصدر: وكالات

ادوارد سافين