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أبو زيد متحدثا عن أنباء طرد الخرطوم لقيادات مصرية من جماعة الإخوان المسلمين!

أخبار العالم العربي

أبو زيد متحدثا عن أنباء طرد الخرطوم لقيادات مصرية من جماعة الإخوان المسلمين!
nileinternational.net
لمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبوزيد
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علّق المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد على أنباء تحدثت مؤخرا عن طلب الخرطوم من قيادات مصرية لجماعة الإخوان المسلمين مغادرة البلاد.

وأكد أبو زيد أن وزارة الخارجية المصرية لم يتم إخطارها "بملاحقة القوات الأمنية السودانية لعناصر إخوانية هناك أو مطالبة قيادات بمغادرة البلاد".

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ولفت المتحدث باسم الخارجية المصرية خلال مداخلة هاتفية مع قناة "سي بي سي" إلى أن وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور كان أكد "خلال اجتماع وزراء خارجية مصر والسودان أن بلاده لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تأوي عناصر تعمل ضد الدولة المصرية على أراضيها".

المصدر: الوطن

محمد الطاهر

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