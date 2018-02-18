اشتباكات بين الحشد ومسلحين في محافظة كركوك

أكد مصدر أمني في محافظة كركوك أن اشتباكات اندلعت بين قوة من الحشد الشعبي ومسلحين جنوب غربي المحافظة مساء الأحد.

وقال المصدر لـ "السومرية نيوز"، إن قوة الحشد الشعبي كان في مهمة استطلاع بين قرية السعدونية والشاهرية بناحية الرياض، مضيفا أنها تعرضت إلى إطلاق نار من قبل مسلحين ما أسفر عن اشتباكات عنيفة بين الجانبين.

وتابع المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوات من الحشد والشرطة الاتحادية طوقت الموقع"، دون الإشارة إلى نتيجة الاشتباكات أو إن كان المسلحون من عناصر تنظيم "داعش".

وأطلقت القوات العراقية قبل أيام عملية عسكرية لتعقب فلول تنظيم "داعش"، الذين فروا إلى المناطق الوعرة بين محافظتي كركوك وصلاح الدين.

وكانت قيادة الحشد في محور الشمال، بحثت أمس مع قيادة الفرقة الخامسة التابعة للشرطة الاتحادية والتي وصلت إلى قاطع كركوك مؤخرا، التنسيق لحماية المدينة من تهديدات فلول التنظيم.

ورغم إعلان الحكومة العراقية في 21 ديسمبر/ كانون الأول إنهاء وجود "داعش" عسكريا في العراق، لكن التنظيم يشن هجمات من حين لآخر.

المصدر: وكالات

علي جعفر