جدل في السعودية بشأن "البلوت" بعدما أجازه رجال دين!

أثار قرار هيئة الرياضة السعودية باعتماد أول بطولة رسمية للعبة الـ"بلوت" أو "الشدة" جدلا كبيرا ما بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية.

واحتل هاشتاغ "بطوله_المملكة_للبلوت" مركزا متقدما في لائحة الهاشتاغات الأكثر تداولا في السعودية على موقع تويتر.

وأيد فريق من المغردين إقامة بطولة للعبة الورق باعتبارها لعبة شعبية تحظى بشعبية واسعة في منطقة الخليج العربي.

#بطولة_المملكة_للبلوت

البلوت ارث اجتماعي سعودي، واعلان بطولة لها، حدث سيفتح الابواب لكثير من النقاشات..

الجوائز قيمة والبطولة تستحق هذا الصخب الذي رافق اعلانها.. بل إن الصخب جزء من البلوت نفسها — بتال القوس (@battalalgoos) ١٥ فبراير، ٢٠١٨

البلوت لعبة شعبية محبوبة، وحينما تتبناها هيئة الرياضة بإقامة بطولة رسمية يعني ذلك ان الهيئة تولي كل الاشياء اهتمامها وتمنحها ميزة تنظيمية، ويظل البلوت لعبة للتنشيط الذهني وتنمية الذكاء. — محمد نور (@MohamedNoor_N18) ١٥ فبراير، ٢٠١٨

فيما رأى آخرون أن السماح باللعبة كشف تناقض رجال الدين في المملكة بعد أن كانوا حرموها في وقت سابق.

أين أنت يا الشيخ العريفي، ألا تغار على الحرم، و أنت ياشيخ المطلق، يامن أفتيت بجواز لعب البلوت، أشبع الآن، و ينكم يا علماء تكلموا إصدعوا بالحق، ترى عندنا كتب الفقه و العقيدة، لم يتجرأ هولاء النسوة إلا بتواطئكم. — Krid314 (@krid314) ١٨ فبراير، ٢٠١٨

#بطوله_المملكه_للبلوت

ضمن تنوير العقل السعودي من ظلمات زمن ابن باز والعثيمين (رحمهما الله) والهيئة الحاليّه ؟؟.. والصحوه حيث أنهم بسفه فكري وتفقهاًبليد كانوا يحرمون البلوت ويصمون لاعبيه بـ؟؟؟؟؟ — Mao (@thekwanthekwan) ١٧ فبراير، ٢٠١٨

ويعتقد بعض المغردين أن اللعبة تمثل مفتاحا لما وصفوه بالقمار المحرم دينيا، وعددوا عواقبها وانعكاساتها السلبية على المجتمع.

يستغرب البعض موجة الحاد غير مسبوقة لدى الشباب وهي ليست موجة الحاد بقدر ما أنها موجة احتجاج ضد تحريم ابسط الأمور لدى بعض المشايخ..البلوت حرام..الشطرنج حرام..كل ما هو جميل وومتع في هذه الحياة حرام رغم عدم وجود نص بالتحريم..جعلوا من الحياة سعيرا..فارحمونا رحمكم الله.. — تركي الحمد T. Hamad (@TurkiHAlhamad1) ١٧ فبراير، ٢٠١٨

السعوديات وموقفهن من البطولة؟

كتبت إحدى المغردات مؤيدة: "كنت أول من تعلم البلوت بين صديقاتي فأصبحت معلمة لهن، وكنا نلعب بشكل شبه يومي، ولكنني الآن أصبحت ملتزمة بوظيفتي وأبنائي وهو ما جعلني أجتمع مع صديقاتي متى ما سنحت الفرصة كي نلعب قرابة خمس ساعات متواصلة في إجازة نهاية الأسبوع".

في حين انتقدت مغردة أخرى اللعبة وقالت إنها "تسبب الخمول والكسل وقلة الحركة، وتصيب الذهن بالخمول. بالإضافة إلى أنها في الكثير من الأحيان تنتهي بالسب والشتم بين الفريقين لدرجة أن يصل الأمر إلى التعارك بالأيدي".

امس زيارة القبور حلال للمرأه واليوم البلوت حلال وبكره مادري وش بيصير حلال. 🙂 — فاطــمة (@RtoSULhEW0PeNoZ) ١٨ فبراير، ٢٠١٨

لا حول ولا قوة الا بالله ساحات الحرم صارت للعب البلوت ؛ استعداداً لتنظيم بطولة البلوت في #السعوديه !!



اتمنى ان لاتُقام البطوله في ساحات الحرم !! #البلوتpic.twitter.com/RqSdGU9Teu — بيعتي_لتميم #١٢/١٨ (@DrWalyazeedi) ١٧ فبراير، ٢٠١٨

واعتبر عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية والمستشار في الديوان الملكي الشيخ عبد الله المطلق في مقطع فيديو أن "لعب البلوت جائز لكن بشرط تجنب الشتائم، وأن لا تلهي عن أداء الصلاة"!

وكانت الهيئة الرياضية السعودية أعلنت في وقت سابق عن تنظيم بطوله "البلوت" في الفترة من الـ4 إلى الـ8 أبريل/نيسان القادم في مركز "أبسك للمعارض والمؤتمرات" بالعاصمة السعودية الرياض.

ورصدت الهيئة جوائز مالية تجاوزت المليون ريال للمشاركين في البطولة.

المصدر: سبق + مواقع التواصل الاجتماعي

أحمد باديان