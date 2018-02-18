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جدل في السعودية بشأن "البلوت" بعدما أجازه رجال دين!

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جدل في السعودية بشأن
Reuters Jon Nazca
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أثار قرار هيئة الرياضة السعودية باعتماد أول بطولة رسمية للعبة الـ"بلوت" أو "الشدة" جدلا كبيرا ما بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية.

واحتل  هاشتاغ "بطوله_المملكة_للبلوت" مركزا متقدما في لائحة الهاشتاغات الأكثر تداولا في السعودية على موقع تويتر.

وأيد فريق من المغردين إقامة بطولة للعبة الورق باعتبارها لعبة شعبية تحظى بشعبية واسعة في منطقة الخليج العربي.

فيما رأى آخرون أن السماح باللعبة كشف تناقض رجال الدين في المملكة بعد أن كانوا حرموها في وقت سابق.

ويعتقد بعض المغردين أن اللعبة تمثل مفتاحا لما وصفوه بالقمار المحرم دينيا، وعددوا عواقبها وانعكاساتها السلبية على المجتمع.

السعوديات وموقفهن من البطولة؟

كتبت إحدى المغردات مؤيدة: "كنت أول من تعلم البلوت بين صديقاتي فأصبحت معلمة لهن، وكنا نلعب بشكل شبه يومي، ولكنني الآن أصبحت ملتزمة بوظيفتي وأبنائي وهو ما جعلني أجتمع مع صديقاتي متى ما سنحت الفرصة كي نلعب قرابة خمس ساعات متواصلة في إجازة نهاية الأسبوع".

في حين انتقدت مغردة أخرى اللعبة وقالت إنها "تسبب الخمول والكسل وقلة الحركة، وتصيب الذهن بالخمول. بالإضافة إلى أنها في الكثير من الأحيان تنتهي بالسب والشتم بين الفريقين لدرجة أن يصل الأمر إلى التعارك بالأيدي".

واعتبر عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية والمستشار في الديوان الملكي الشيخ عبد الله المطلق في مقطع فيديو أن "لعب البلوت جائز لكن بشرط تجنب الشتائم، وأن لا تلهي عن أداء الصلاة"!

وكانت الهيئة الرياضية السعودية أعلنت في وقت سابق عن تنظيم بطوله "البلوت" في الفترة من الـ4 إلى الـ8 أبريل/نيسان القادم في مركز "أبسك للمعارض والمؤتمرات" بالعاصمة السعودية الرياض.

ورصدت الهيئة جوائز مالية تجاوزت المليون ريال للمشاركين في البطولة.

المصدر: سبق + مواقع التواصل الاجتماعي

أحمد باديان

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