صاروخ أمريكي يعرقل حصول القاهرة على مقاتلات "رافال" فرنسية

عطل صاروخ "SCALP EG" الأمريكي حصول مصر على دفعة ثانية من مقاتلات "رافال" الفرنسية، لعجز باريس عن تزويد الطائرات المتفق عليها بهذه الصواريخ.

وأكدت صحيفة "لا تريبيون" الفرنسية، أن هناك مشاكل في صفقة طائرات "رافال" الفرنسية الإضافية لمصر، بسبب رفض واشنطن تصدير الأجزاء الخاصة بصاروخ "SCALP EG" لفرنسا، والذي من المقرر بموجب عقد الصفقة تزويد الطائرات المتفق عليها به.

وذكرت مصادر فرنسية للصحيفة، أن المفاوضات جارية بين باريس والقاهرة لتزويد الأخيرة بحوالي 12 طائرة "رافال"، وأنه لم تعد هناك مشاكل في قضية التمويل، وأن الأمر متوقف على مكونات الصاروخ المشار إليها.

ووفقا لهذه المصادر، فإن الجانب الفرنسي غير قادر حاليا على تسليم الصواريخ للجانب المصري، بسبب نفاد المكون الأمريكي اللازم لهذه الصواريخ.

وأضافت المصادر أن فرنسا وافقت على تصدير الصواريخ لمصر، ولكن الولايات المتحدة عرقلت مساعيها، ما أثار حفيظة القاهرة، المصرّة على حيازة هذه الصواريخ قبل إتمام الصفقة.

المصدر: "صحف مصرية"