أيقونة النضال ضد الاستعمار تصل القاهرة

وصلت المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد إلى القاهرة على متن طائرة تابعة لشركة "مصر للطيران" قادمة من الجزائر، لتكريمها في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته الثانية.

وجاء التكريم لبوحيرد كونها أيقونة ورمز للنضال ضد الاستعمار، التي أعطت للعالم مثالا في أن المرأة دورها في الكفاح لا يقل عن الرجل بل ويكمله.

وأمر وزير الطيران المدني في مصر بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمناضلة الجزائرية، كما أهدتها شركة الطيران "كعكة" تحمل صورتها وعلم الجزائر.

من جانبها، أعربت جميلة بوحيرد عن سعادتها البالغة بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة المقدمة من مصر للطيران منذ وصولها محطة الشركة بالجزائر.

يذكر أن الشركة الوطنية "مصر للطيران"، قامت بنقل بوحيرد في زيارتها الأولى الشهيرة إلى مصر، حين كانت الشركة تسمى وقتها بـ"شركة الطيران العربية المتحدة" في ستينيات القرن الماضي.

youm7.com

youm7.com

youm7.com

المصدر: اليوم السابع