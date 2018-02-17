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أيقونة النضال ضد الاستعمار تصل القاهرة

أخبار العالم العربي

أيقونة النضال ضد الاستعمار تصل القاهرة
youm7.com
المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد
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وصلت المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد إلى القاهرة على متن طائرة تابعة لشركة "مصر للطيران" قادمة من الجزائر، لتكريمها في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته الثانية.

وجاء التكريم لبوحيرد كونها أيقونة ورمز للنضال ضد الاستعمار، التي أعطت للعالم مثالا في أن المرأة دورها في الكفاح لا يقل عن الرجل بل ويكمله.

وأمر وزير الطيران المدني في مصر بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمناضلة الجزائرية، كما أهدتها شركة الطيران "كعكة" تحمل صورتها وعلم الجزائر.

كعكة تحمل صورة المناظلة وعلم الجزائر هدية مصر للطيران إلى بوحيرد

من جانبها، أعربت جميلة بوحيرد عن سعادتها البالغة بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة المقدمة من مصر للطيران منذ وصولها محطة الشركة بالجزائر.

يذكر أن الشركة الوطنية "مصر للطيران"، قامت بنقل بوحيرد في زيارتها الأولى الشهيرة إلى مصر، حين كانت الشركة تسمى وقتها بـ"شركة الطيران العربية المتحدة" في ستينيات القرن الماضي.

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استقبال المناظلة الجزائرية في مكتب مصر للطيران
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بوحيرد في مطار القاهرة الدولي
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أول رحلة لبوحيرد على متن مصر للطيران في ستينيات القرن المنصرم

المصدر: اليوم السابع

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