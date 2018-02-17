النجيفي: لم نطلب من الولايات المتحدة تأجيل الانتخابات في العراق

أكد نائب رئيس جمهورية العراق أسامة النجيفي، أنه لم يطلب من الولايات المتحدة تأجيل الانتخابات، معتبرا أن أسباب الانقسامات السياسية في البلد كثيرة.

وقال النجيفي في حديث لبرنامج "طبخة سياسية" الذي تبثه قناة "السومرية": "كانت لدينا شروط للانتخابات والحكومة وعدت بتلبيتها، ونأمل أن تتحقق"... "نحن مع الانتخابات وليس ضدها، لكن بظروف طبيعية".

ووصف السياسي العراقي، ما يدور حول طلبه من الولايات المتحدة التدخل وتأجيل الانتخابات في العراق، بـ"أمور غير حقيقية وإشاعات"، مشيرا إلى أنه "ليس هناك أمور تتيح للقوات الأجنبية البقاء في العراق إلا بموافقة الحكومة.. بقاء تلك القوات مهم من أجل تدريب القوات العراقية وضمان عدم عودة داعش".

إقرأ المزيد

وشدد النجيفي على أن "أسباب الانقسامات السياسية كثيرة، قسم منها داخلي، وقسم آخر تدخلات خارجية تنعكس داخليا، موضحا أن "الفرصة القادمة هي السير خلف تفاهمات لتوحيد الصف، والقرار للشعب".

وأكد نائب رئيس الجمهورية العراقية على، أن "الانتخابات ستجري، ونسعى لتغيير الواقع إلى الأفضل، والشعب هو من سيقرر من يذهب ومن يبقى".

وأوضح النجيفي موقفه من القائمة الوطنية التي يتزعمها إياد علاوي، وقال: "الكثير من القيادات التي ذهبت مع الوطنية حاولت الدخول في تحالفنا وأنا رفضت، لدي قناعة بأنهم غير مؤهلين، ولدينا قوة موازية للوطنية ومنافسون لها ونستغرب الحديث عن الدخول فيها".

وبخصوص شقيقه محافظ نينوى الأسبق أثيل النجيفي، قال، إنه "استهدف سياسيا، ويرفض دخول الانتخابات حاليا بسبب المشاكل القضائية".

المصدر: السومرية نيوز