الجيش السوري: إحباط محاولة تسلل مجموعة إرهابية من لبنان

ذكرت وكالة "سانا" أن وحدة من الجيش السوري أحبطت محاولة مجموعة إرهابية للتسلل من الأراضي اللبنانية بتجاه منطقة تلكلخ في ريف حمص.

وذكرت الوكالة بأن عناصر من حرس الحدود في الجيش السوري اشتبكوا اليوم مع مجموعة إرهابية قرب قرية معربو في ريف تلكلخ الغربي، حاولت التسلل عبر أحد المعابر غير الشرعية على الحدود السورية اللبنانية.

وأضافت أن الاشتباكات انتهت بإحباط محاولة التسلل بعد مقتل أحد أفراد المجموعة الإرهابية وفرار من تبقى باتجاه الأراضي اللبنانية.

المصدر: سانا

علي جعفر