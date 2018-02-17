بالصور.. العراق يحبط تهريب آثار بملايين الدولارات إلى تركيا
Reuters Ahmed Saad
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jvsx
أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن إحباط عملية تهريب آثار بقيمة 13 مليون دولار إلى تركيا، وإلقاء القبض على المتورطين.
وصرح مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في كركوك، في بيان أن معلومات وردت إليه من جهاز المخابرات الوطني مفادها وجود مخطوطات وآثار مسروقة لدى أشخاص في المحافظة، وعلى الفور شكل المكتب مفرزة خاصة برئاسة مدير المكتب لتقوم بمهمة التحري والضبط.
alsumaria.tv/news
وقال البيان: "بعد التأكد من صحة المعلومة ألقت المفرزة القبض على شخصين وضبطت بحوزتهما مخطوطات أثرية تقدر قيمتها بـ 8 ملايين دولار وتمثال لرأس أثري يقدر بمبلغ 5 ملايين دولار".
alsumaria.tv/news
وتابع أن المتهمين اعترفا بامتهانهما التهريب، وأنهما اتفقا مع أحد الأشخاص في تركيا على إتمام العملية واستلام الآثار على الحدود التركية".
alsumaria.tv/news
alsumaria.tv/news
المصدر: موقع "مكتب المفتش العام"
علي جعفر
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)