بالصور.. العراق يحبط تهريب آثار بملايين الدولارات إلى تركيا

أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن إحباط عملية تهريب آثار بقيمة 13 مليون دولار إلى تركيا، وإلقاء القبض على المتورطين.

وصرح مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في كركوك، في بيان أن معلومات وردت إليه من جهاز المخابرات الوطني مفادها وجود مخطوطات وآثار مسروقة لدى أشخاص في المحافظة، وعلى الفور شكل المكتب مفرزة خاصة برئاسة مدير المكتب لتقوم بمهمة التحري والضبط.

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وقال البيان: "بعد التأكد من صحة المعلومة ألقت المفرزة القبض على شخصين وضبطت بحوزتهما مخطوطات أثرية تقدر قيمتها بـ 8 ملايين دولار وتمثال لرأس أثري يقدر بمبلغ 5 ملايين دولار".

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وتابع أن المتهمين اعترفا بامتهانهما التهريب، وأنهما اتفقا مع أحد الأشخاص في تركيا على إتمام العملية واستلام الآثار على الحدود التركية".

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alsumaria.tv/news

المصدر: موقع "مكتب المفتش العام"

علي جعفر