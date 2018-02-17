الأردن يحبط مخططا إرهابيا قرب الحدود السورية العراقية

أحبط الجيش الأردني اليوم مخططا لتهريب أسلحة ومخدرات باستخدام أنبوب نفط قديم يعبر الحدود العراقية والسورية والأردنية.

وذكر مصدر في القيادة العامة للجيش الأردني اليوم السبت، أن "القوات المسلحة الأردنية تمكنت بجهد استخباراتي ومتابعة حثيثة من مديرية الاستخبارات العسكرية والجهات المعنية، وباستخدام مختلف الطرق والوسائل الحديثة من إحباط مخطط لتهريب الأسلحة والمخدرات والإرهابيين".

وأضاف أن "شبكة من الإرهابيين وتجار المخدرات خططت لاستخدام أنبوب النفط القديم التابلاين الذي يربط بين الحدود الأردنية والسورية والعراقية، حيث قامت الشبكة باستغلال أحد البيوت القريبة من الحدود وخط الأنابيب وحفرت مجموعة من الأنفاق وجهزتها لاستخدامها في عمليات التهريب والإرهاب".

وذكر أن القيادة العامة أصدرت التعليمات للوحدات الفنية المعنية من سلاح الهندسة الملكي بتدمير هذه الأنفاق، وإخراج خط الأنابيب فوق سطح الأرض والذي كان يمكن أن يشكل ثغرة للتهريب ومنفذا للمهربين والإرهابيين.

وأكد المصدر على أن القوات المسلحة الأردنية ستقف بالمرصاد في وجه مخططات ونوايا الإرهابيين للحفاظ على أمن واستقرار الأردن.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله