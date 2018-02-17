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فاروق الباز: مصر تأخرت بشكل رهيب

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فاروق الباز: مصر تأخرت بشكل رهيب
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اعتبر العالم المصري فاروق الباز أن المسافة بين مصر والدول الأخرى في العلم كبيرة جدا، معتبرا أن مصر رغم ذلك بدأت تضع قدمها على الطريق الصحيح ولكنها ستقطع شوطا طويلا حتى تصل.

وأضاف الباز في حديث متلفز: "مصر تأخرت بشكل رهيب في التعليم والصحة والزراعة والإنتاج الغذائي".

وأشار إلى أن بلاده تقترض من البنوك لتوفير 60% من الطعام والشراب، لافتا إلى الترهل الذي حل بمصر خلال السنوات الماضية.

المصدر: "صحف مصرية"

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