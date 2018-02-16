تركيا تدرج صالح مسلم في قائمة الإرهاب

أدرجت وزارة الداخلية التركية الرئيس السابق لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري، صالح مسلم، على "القائمة الحمراء" ضمن "قائمة الإرهابيين المطلوبين".

وجاء في بيان للوزارة أنها أدرجت، على القائمة نفسها إلى جانب مسلم، زعيم تنظيم "جبهة الخلاص الشعبية في تركيا" معراج أورال، المعروف بقائد ما يسمى بـ "المقاومة السورية في لواء إسكندرون".

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هذا وأدرجت فخرية أردال المتهمة باغتيال رجل الأعمال التركي "أوزدمير صابانجي"، في "القائمة الزرقاء".

وبهذا يرتفع عدد المدرجة أسماؤهم على "قائمة الإرهابيين المطلوبين"، التي تضم 5 قوائم فرعية: الحمراء والزرقاء والخضراء والبرتقالية والرمادية، إلى 878 شخصا.

وتضم هذه القوائم أسماء أشخاص مطلوبين من قبل أنقرة بسبب انتمائهم لتنظيمات يسارية وانفصالية، وأخرى تستغل الدين، ومنظمة فتح الله غولن.

وتمنح السلطات التركية مكافأة مالية مقدارها 4 ملايين ليرة (نحو مليون و66 ألف دولار)، لمن يقدمون معلومات تساعد في القبض على المطلوبين من القائمة الحمراء. كما تقدم 1.5 مليون ليرة (نحو 400 ألف دولار)، لمن يساعد في القبض على مطلوبي القائمة الزرقاء.

المصدر: الأناضول

علي جعفر