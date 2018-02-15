مقتل "أمير داعش" في ديالى شرقي العراق

أعلن رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ديالى في العراق صادق الحسيني، عن وفاة "الأمير العسكري لتنظيم داعش" في حوض الوقف شمال شرقي المحافظة متأثرا بجروح أصيب بها قبل أسبوع.

وقال الحسيني، إن "ما يسمى بالأمير العسكري لتنظيم داعش في حوض الوقف قتل متأثرا بجراح أصيب بها قبل أسبوع بعد استهداف مضافة للتنظيم قرب بساتين المخيسة بغارة جوية وفق المعلومات الاستخبارية المتوفرة لدينا".

وأضاف، أن "الغارات الجوية أسهمت في قتل العديد من قادة التنظيم في الأشهر الماضية خاصة ضمن قاطع حوض الوقف الذي ما تزال تنشط به بعض الخلايا النائمة للتنظيم".

وكانت قيادة عمليات دجلة أعلنت عن إطلاق عملية جديدة مشتركة بين قوات الجيش والحشدين الشعبي والعشائري والشرطة لتطهير منطقة مطيبيجة الحدودية بين محافظتي ديالى وصلاح الدين من فلول " داعش".

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يشار إلى أن جغرافيا "مطيبيجة" المعقدة للغاية وموقعها الاستراتيجي دفع التنظيم الإرهابي إلى تحويل المنطقة بعد العام 2014 إلى نقطة مهمة لانطلاق عملياته المسلحة صوب مناطق واسعة خاصة ضمن الجهة الشمالية لمحافظة ديالى.

وسقط العديد من قادة "داعش" بين قتيل وجريح خلال الأشهر الماضية نتيجة ضربات جوية استهدفت مضافات للتنظيم شمال شرقي ديالى.

المصدر: السومرية نيوز