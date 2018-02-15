مقترحات أمريكية لتجاوز أزمة الحدود بين لبنان وإسرائيل

أفادت مصادر إعلامية لبنانية أن الولايات المتحدة عرضت على لبنان العودة إلى خط "فريديريك هوف"، كحل للأزمة بين بيروت وتل أبيب بشأن الحدود البحرية.

وأشارت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، أن دايفيد ساترفيلد مساعد وزير الخارجية الأمريكي، اقترح على القيادة اللبنانية عملية تبادل أراضي في 13 نقطة متنازعا عليها، كحل للأزمة، حيث ستقيم إسرائيل فيها الجدار الحدودي الإسمنتي، واقترح ساترفيلد إجراء عملية تحديد مساحة للأراضي المتنازع عليها، وعلى أساسه يجري التبادل.

وأكدت الصحيفة أن إسرائيل تدير منذ أشهر اتصالات مع لبنان بوساطة أمريكية، وأن حكومة تل أبيب وافقت على تسوية بالموضوع، تتمثل في "تقسيم المناطق المتنازع عليها، بعد منح لبنان منطقة بحرية أكبر من التي ستحصل عليها إسرائيل".

من جهتها، أعلنت إذاعة "كان" الإسرائيلية، أن وزير الطاقة يوفال شطاينس توجه قبل نصف عام إلى الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنه في المنطقة المتنازع عليها توجد احتمالات كبيرة لاكتشاف النفط والغاز.

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ويتمثل العرض الأمريكي بالعودة إلى خط "هوف"، كحل لأزمة الحدود البحرية، الأمر الذي سيسمح للبنان باستخراج النفط أو الغاز من هذه المناطق، والخط المعروف باسم الموفد الأمريكي، رسم عام 2012، ويمنح لبنان 60 في المئة وإسرائيل 40 في المئة.

وذكرت "الأخبار"، أنه "وبالرغم من التخبط في الموقف الرسمي اللبناني، إلا أن الرؤساء الثلاثة عون وبري والحريري اتفقوا في اجتماعهم الأخير على تقديم موقف موحد من العرض الأمريكي، وبأن لبنان متمسك بخط الحدود اللبنانية".

المصدر: الأخبار اللبنانية + وكالات