ألمانيا تعتزم إعادة 10 آلاف لاجئ عراقي

تعتزم الحكومة الألمانية فتح مركزين استشاريين في بغداد وفي إقليم كردستان العراق، رغبة منها في إعادة 10 آلاف لاجئ عراقي إلى بلادهم.

وقال وزير التنمية الألماني غيرد مولر، في مؤتمر المانحين لإعادة إعمار العراق في الكويت: "أتوقع أن يساهم مشروع (آفاق في الوطن) في عودة 10 آلاف لاجئ عراقي إلى بلادهم".

وتعمل المراكز الاستشارية للهجرة التابعة لبرنامج إعادة اللاجئين "آفاق في الوطن"، في كل من ألبانيا وغانا وكوسوفو والمغرب والسنغال وصربيا وتونس، وتخطط ألمانيا لفتح مراكز في نيجيريا وأفغانستان ومصر بالإضافة إلى العراق.

وستعمل هذه المراكز على تسهيل اندماج اللاجئين العائدين في بلدانهم الأصلية، بالإضافة إلى التعريف بالطرق القانونية للهجرة.

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ويمثل العراقيون واحدة من أكبر مجموعات اللاجئين بألمانيا في السنوات الأخيرة ويتركز وجودهم بولايات بافاريا وبادن فورتمبيرغ وشمال الراين وسكسونيا السفلى وبرلين.

واستقبلت برلين عشرات الآلاف من اللاجئين العراقيين، لاسيما في السنوات القليلة الماضية، حصل كثير منهم على حق اللجوء خاصة أولئك الذي تضرروا بصورة مباشرة من تنظيم "داعش".

المصدر: السومرية نيوز