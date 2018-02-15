طهران ترفض تحميلها مسؤولية التصعيد مع إسرائيل

انتقدت الخارجية الإيرانية تحميل ألمانيا طهران المسؤولية عن تصعيد التوتر مع إسرائيل بعد إسقاط طائرة الأخيرة، وجددت نفيها أي دور لإيران في الحادث.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي: "إيران بصفتها دولة تاريخية وعقلانية ومستقرة وعنصر استقرار، لا حاجة لها أساسا لتصعيد التوتر والمواجهة في المنطقة. الكيان الصهيوني الاحتلالي والعدواني، هو الذي يعرّض الأمن والاستقرار والهدوء في المنطقة لخطر جاد ويجب أن يحاسب على ذلك".

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وشدد المتحدث على حق الحكومة السورية الشرعي في الدفاع عن وحدة أراضي وسيادة البلاد، مطالبا المجتمع الدولي بالردّ بحزم على الاعتداءات والإجراءات العدوانية الإسرائيلية التي تزعزع استقرار المنطقة وتفضي إلى تصعيد التوتر والمواجهة.

وكانت إسرائيل شنت مؤخرا غارات على مواقع عسكرية في سوريا كانت الأعنف منذ 1982 بذريعة خرق طائرة إيرانية مسيرة انطلقت من مطار التيفور السورية أجواءها.

وخسرت تل أبيب أثناء الغارات إحدى مقاتلاتها من طراز "F-16"، التي تحطمت في الأراضي الإسرائيلية نتيجة إصابتها بصاروخ سوري، وتعرض أحد طياريها لجروح خطيرة.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله