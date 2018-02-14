الدفاعات السورية تتصدى لطائرات استطلاع إسرائيلية فوق القنيطرة

أفادت وكالة "سانا" بأن قوات الدفاع الجوي السورية أطلقت النار، مساء اليوم الأربعاء، على طائرات استطلاع إسرائيلية حلقت فوق محافظة القنيطرة.

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وأوضحت الوكالة السورية الرسمية أن "الدفاعات السورية تصدت لطائرات استطلاع إسرائيلية خرقت الأجواء السورية فوق محافظة القنيطرة وأجبرتها على مغادرة أجواء سوريا".

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق على هذا النبأ من قبل الجانب الإسرائيلي.

ويأتي هذا الحادث بعد تصعيد عسكري كبير بين إسرائيل من جهة وسوريا وإيران من جهة أخرى وقع السبت الماضي.

وأعلنت إسرائيل اعتراض طائرة إيرانية بلا طيار بعد اختراقها المجال الجوي الإسرائيلي، وشنت ضربات جوية ضد أهداف قالت إنها إيرانية في سوريا، فيما ذكر ناشطون سوريون أن الغارات استهدفت قاعدة T4 الجوية قرب مدينة تدمر وسط سوريا.

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وردت الدفاعات الجوية السورية على المقاتلات الإسرائيلية وتمكنت من إسقاط طائرة من نوع "F-16"، الأمر الذي أكدته إسرائيل، مضيفة أن طيارايها قفزا من الطائرة وأصيب أحدهما بجروح خطيرة، لكن وزارة الدفاع السورية قالت إنها استطاعت تدمير أكثر من طائرة إسرائيلية.

وشنت إسرائيل بعد ذلك ضربات مكثفة على سوريا، معلنة أن القصف طال 12 هدفا منها 3 بطاريات دفاع جوي سورية و4 أهداف إيرانية قرب دمشق.

واتهمت إسرائيل مرار القوات الإيرانية بالسعي للتمركز عسكريا في جنوب سوريا، بما في ذلك محافظة القنيطرة الحدودية، التي تشمل هضبة الجولان المحتلة من قبل الجيش الإسرائيلي، وذلك بهدف شن هجمات ضد الإسرائيليين من هذه المنطقة.

المصدر: سانا + وكالات

رفعت سليمان