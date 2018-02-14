استئناف الرحلات الجوية بين بغداد وباكو

أعلنت وزارة النقل العراقية، مساء الأربعاء، استئناف الرحلات بين بغداد والعاصمة الأذربيجانية باكو ابتداء من الخميس، ودعت للعمل بشكل مكثف على رفع التفاهم لتنشيط السياحة بين البلدين.

وقال وزير النقل العراقي، كاظم الحمامي، في بيان نقله موقع "السومرية نيوز" الإخباري: "الرحلات بين بغداد وباكو ستعود إلى جدولتها الطبيعية ابتداء من يوم غد، بعد حل الأشكال وإطلاق الطائرة المحتجزة بعد التأكد من سلامة شحنتها".

وأضاف الحمامي أن "وزارة النقل بذلت جهودا كبيرة من أجل استكمال كافة الإجراءات الخاصة بإطلاق الطائرة وبالسرعة الممكنة من أجل عدم تعطيل مصالح المسافرين بين البلدين"، مشيرا إلى أن "العراق يسعى لأن تكون علاقاته مع دول العالم متكافئة وما جرى من تأخر للرحلات جاء بناء على قرار من سلطة الطيران المدني الأذربيجانية".

ودعا الحمامي إلى "العمل بشكل مكثف لمزيد من التفاهم لتنشيط السياحة بين البلدين".

يذكر أن الرحلات الجوية بين العراق وأذربيجان تم تعليقها خلال الأيام الماضية، وبينت سلطة الطيران المدني العراقي أن ما حدث جاء بناء على مبدأ التعامل بالمثل مع الطيران المدني الأذربيجاني، وأشارت إلى أن الأخيرة أرسلت إشعارا لسلطة الطيران المدني العراقي بعدم استقبالها أي رحلة من النواقل الوطنية العراقية، معللة ذلك بالإجراء الذي اتخذه الجانب العسكري بحجز طائرة أوزبكية مشكوك بشحنتها.

المصدر: السومرية نيوز

رفعت سليمان