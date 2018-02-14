العاهل الأردني يقيل أحد مستشاريه بسبب خلاف مع مواطن

أقال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، مستشارا خاصا في الديوان الملكي، قالت وسائل إعلام أردنية إن الإقالة جاءت بعد شكوى تقدم بها سائق حافلة.

صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قبول استقالة معالي السيد عصام عبدالرؤوف الروابدة/ مستشار في الديوان الملكي الهاشمي من منصبه اعتبارا من تاريخ 15/2/2018 #الأردن عاجل #بتراpic.twitter.com/ojOjZz7vLM — Jordan News Agency (@Petranews) 14 февраля 2018 г.

وقال الديوان في بيان مقتضب: "أصدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قبول استقالة المستشار في الديوان الملكي الهاشمي، عصام عبد الرؤوف الروابدة، من منصبه اعتبارا من تاريخ 15 فبراير 2018".

وعصام الروابدة هو نجل رئيس الوزراء الأسبق عبد الرؤوف الروابدة.

وكانت قضية السائق أثارت الرأي العام، بعدما اتهمه المستشار بالقيادة بشكل متهور على الطريق الواصل بين محافظة العاصمة عمان ومحافظة إربد شمالا قبل أيام.

وروى سائق الحافلة في تصريحات صحفية تفاصيل ما حدث معه يوم السبت، على طريق إربد - عمان، قائلا إن المستشار اعترض طريقه طالبا منه التوقف على جانب الطريق، قبل أن يتصل بالأمن العام ويطلب منهم مخالفة السائق.

وتبين في وقت لاحق، بحسب الأمن العام، أن الشرطي الذي حرر المخالفة بحق سائق الحافلة تسرع في ذلك، موضحة أنه بسؤال الركاب تبين أن السائق لم يخالف القوانين والأنظمة.

ونشر الملك عبد الله الثاني تغريدة على "تويتر"، بعد إصداره مرسوما ملكيا بإقالة عصام عبد الرؤوف الروابدة، قال فيها "ما حدا أحسن من حدا إلا بالإنجاز".

ما حدا أحسن من حدا إلا بالإنجاز — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) 14 февраля 2018 г.

المصدر: الديوان الملكي الأردني + يوتيوب

ياسين بوتيتي