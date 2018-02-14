الأمم المتحدة قلقة من الاعتقالات وضيق الأفق السياسي في مصر

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء الاعتقالات الأخيرة وضيق الأفق السياسي في مصر، مؤكدة أنها ستواصل التعاطي مع السلطات المصرية فيما يخص هذه المسائل.

جاء هذا الإعلان على لسان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، اليوم الأربعاء، في رده على سؤال بشأن حبس رئيس الجهاز المركزي المصري للمحاسبات السابق، هشام جنينة، 15 يوما على ذمة التحقيق في قضية "وثائق عنان"، يوم أمس.

14 منظمة حقوقية تنتقد انتخابات الرئاسة المصرية

وسبق أن انتقدت 14 منظمة حقوقية دولية وإقليمية، ومن بينها "هيومن رايتس واتش" و"مراسلون بلا حدود" و"المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب" و"لجنة الحقوقيين الدولية"، في بيان مشترك نشر اليوم على موقع "هيومن رايتس واتش" الإلكتروني الانتخابات الرئاسية المصرية المقررة في نهاية مارس/آذار القادم.

ووصفت تلك المنظمات الانتخابات المصرية بالـ"مهزلة"، مشيرة إلى أنها "لا تستوفي الحد الأدنى لمتطلبات إجراء انتخابات حرة ونزيهة".

وطالبت المنظمات الحقوقية الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالتنديد بالانتخابات المرتقبة، داعية السلطات المصرية إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين.

المصدر: وكالات

إينا أسالخانوفا