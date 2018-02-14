أعلنت السعودية، اليوم الأربعاء، عن وفاة الأمير عبد العزيز بن بندر آل سعود، المسؤول الكبير سابقا في أجهزة استخبارات المملكة.

وأصدر الديوان الملكي السعودي بيانا قال فيه: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن بندر بن محمد بن عبد العزيز آل سعود، وسيصلى عليه... يوم غد الخميس بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".

يذكر أن عبد العزيز بن بندر كان من مواليد عام 1961 في الرياض، ووالده الأمير بندر هو أحد أبناء العاهل الراحل، الملك عبد العزيز آل سعود.

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وكان الأمير الراحل قد شغل عددا من المناصب في رئاسة الاستخبارات العامة السعودية منذ العام 1983، حيث عمل حول 30 عاما.

وبدأ مسيرته الاحترافية في رئاسة الاستخبارات بمنصب محلل في الإدارة العامة للشؤون السياسية، وعمل نائبا لمدير إدارة مكافحة الشيوعية وثم مديرا للإدارة ذاتها، كما شغل منصب المدير العام لإدارة الشؤون السياسية، وعين بعد ذلك مساعدا لرئيس الاستخبارات العامة للبحث والتحليل.

ومن العام 2010 وحتى 2012 تولى عبد العزيز بن بندر منصب نائب رئيس الاستخبارات العامة، ليجري إعفاؤه بأمر ملكي بناء على طلبه.

المصدر: واس + وكالات

رفعت سليمان