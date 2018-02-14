بالفيديو.. الرجوب لمجندة إسرائيلية: اخرسي.. اذهبي إلى الجحيم

وقعت، الأربعاء، مشادة كلامية بين أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب وعدد من جنود ما يسمى بحرس الحدود الإسرائيلي.

ووجدت المشادة الكلامية خلال جولة للرجوب برفقة وزير خارجية سلطنة عُمان يوسف بن علوي في البلدة القديمة من مدينة الخليل، حين اعترض الجنود أحد مرافقي الوفد، فتدخل أمين سر حركة فتح صارخا في وجه الجنود قائلا لأحدهم بأن يهدأ ووصفه بـ"المختل".

ثم وجه الرجوب حديثه لإحدى المجندات التي كانت تصرخ في وجه الوفد قائلا لها: "اخرسي واذهبي إلى الجحيم".

المصدر: وكالة "معا"

ياسين بوتيتي