شاهد وتعرف على أكبر 7 عمليات عسكرية في تاريخ الجيش المصري ضد الإرهاب

تمكن الجيش المصري من شن عمليات عسكرية كبيرة، ضد الإرهاب على مدار السبع سنوات الأخيرة، أبرزها عملية "سيناء – 2018" والتي تعد من أكبر العمليات العسكرية في تاريخ الجيش المصري والشرطة.

ونقلا عن وسائل الإعلام المصرية ومقاطع الفيديو الخاصة بوزارة الدفاع المصرية، نرصد لكم أكبر 7 عمليات عسكرية فى تاريخ الجيش المصري.

1.عملية "سيناء 2018"

نشر العقيد أركان حرب تامر الرفاعي المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، صباح الجمعة الماضية، عبر الصفحة الرسمية للمتحدث العسكرى على "فيس بوك": رفع حالة التأهب القصوى للقوات المسلحة والشرطة، لتنفيذ عملية شاملة على الاتجاهات الاستراتيجية في إطار مهمة القضاء على العناصر الإرهابية.

وجاء البيان الأول للقوات المسلحة، قائلا: " في إطار التكليف الصادر من رئيس الجمهورية للقيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية بالمواجهة الشاملة لمواجهة الإرهاب بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة الأخرى، بدأت قوات إنفاذ القانون تنفيذ خطة المواجهة الشاملة لمواجهة العناصر الإجرامية والإرهابية بشمال ووسط سيناء، وبمناطق أخرى بدلتا مصر، والظهير الصحراوي غرب وادي النيل، إلى جانب تنفيذ مهام ومناورات تدريبية وعملياتية أخرى على كافة الاتجاهات الاستراتيجية بهدف إحكام السيطرة على المنافذ الخارجية للدولة المصرية، وتطهير المناطق التى يوجد بها العناصر الإرهابية، وتحصين المجتمع المصري من شرور الإرهاب والتطرف بالتوازي مع مجابهة الجرائم الأخرى، ذات التأثير على الأمن والاستقرار الداخلي.

ووفقا لبيان القيادة العامة للقوات المسلحة الثاني، فإن العملية الشاملة سيناء 2018، تتضمن استهداف القوات الجوية لبؤر وأوكار للعناصر الإرهابية في شمال ووسط سيناء.

2. العملية "نسر"

شنت القوات المسلحة المصرية "العملية نسر" في شبه جزيرة سيناء، في 12 أغسطس 2011، بهدف تعقب عناصر إرهابية متطرفة يشتبه في مسؤوليتها عن تفجيرات أنبوب تصدير الغاز إلى إسرائيل وعن هجوم على قسم للشرطة في مدينة العريش.

وعلى خلفية تلك الأحداث الإرهابية نشرت القوات المسلحة المصرية نحو 1000 جندي في سيناء لإعادة النظام إليها، وذلك بعد التشاور مع الجانب الإسرائيلي طبقا لاتفاقية السلام المبرمة بين مصر وإسرائيل، عام 1979 والتي تنص على نزع السلاح من مناطق ضخمة من سيناء.

3. عملية "نسر2"

عقب العملية "نسر" بدأت القوات المسلحة في التحرك عبر العملية "نسر 2" حيث دفعت بالألوية المدرعة وكتائب الصاعقة والمظلات، بالإضافة إلى طائرات الهليكوبتر القتالية من طراز "الأباتشي" إلى عمق سيناء وشمالها.

وأعلنت القوات المسلحة أنها استطاعت قتل 32 من العناصر الإرهابية خلال العملية العسكرية الواسعة التي نفذتها القوات لفرض السيطرة وإعادة الأمن إليها، مؤكدة أنه تم العثور على طائرات موجهة بدون طيار، كان الإرهابيون يسعون لزرع عبوات ناسفة بداخلها، كما تم أيضا تدمير 31 نفقا يستخدم في تهريب البضائع إلى قطاع غزة المجاور.

4. الضربة الجوية المصرية في ليبيا

قامت القوات الجوية المصرية بتوجيه ضربة قوية ضد الإرهابيين في ليبيا، بعد نشر فيديو في 15 فبراير 2015، يصور قطع رؤوس 21 من الأقباط المصريين العاملين في ليبيا على سواحل البحر المتوسط، وعرض تنظيم "داعش" الإرهابي الجريمة.

وردت القوات الجوية المصرية بضربات جوية ضد مواقع تنظيم داعش في ليبيا انتقاما للعمال المصريين، بعد التنسيق مع الحكومة الليبية.

5. عملية "حق الشهيد"

عقب الضربات الجوية المصرية في ليبيا أعلنت القوات المسلحة، عملية عسكرية باسم "حق الشهيد"، للقضاء على العناصر الإرهابية في عدة مناطق بمحافظة شمال سيناء، واستمرت المرحلة الأولى منها 16 يوما، أُعلن خلالها مقتل العشرات من المسلحين.

6. الضربة الجوية الثانية في ليبيا

وأطلقت القوات الجوية المصرية مقاتلاتها "رافال" نحو ليبيا بعد مقتل 28 شخصا وإصابة 25 آخرين في هجوم استهدف حافلات تقل أقباطا، في 26 مايو 2017، في الطريق المؤدي لدير الأنبا صموئيل المعترف بمدينة العدوة بالمنيا، وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة شن القوات الجوية ضربة جوية على أحد مراكز تدريب الإرهابيين في ليبيا.

7. عملية "الواحات"

قامت القوات المسلحة والشرطة بعملية ناجحة ضد الإرهاب العام الماضي، أسفرت عن القضاء على عدد من العناصر الإرهابية بطريق الواحات، نشر المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي حينها، فيديو لعملية تحرير النقيب محمد الحايس من الإرهابيين، ووصوله إلى أحد مستشفيات القوات المسلحة.

المصدر: الفجر + يوتيوب + صفحة المتحدث الرسمى للقوات المسلحة المصرية