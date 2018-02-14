ارتفاع عدد ضحايا انقلاب شاحنة مهاجرين في ليبيا إلى 30 قتيلا

ارتفع عدد ضحايا الحادث المروري المروع الذي وقع صباح الأربعاء، قرب بلدة بن وليد جنوب طرابلس، إلى 30 قتيلا بينهم نساء وأطفال، إثر انقلاب شاحنة كانت تكتظ بأعداد كبيرة من المهاجرين.

وكان موقع "المرصد الليبي" قد نقل عن مصادر طبية أن "إجمالي الناجين والمصابين بلغ 126 حالة بينهم 35 حالة بحاجة لتحويل إلى مشاف في طرابلس، بينما يحتاج 7 منهم إلى عناية مركزة لإصابتهم بجروح بليغة فيما كانت إصابات البقية بسيطة تفاوتت بين رضوض وكدمات".

كما أفاد مصدر أمني من مدينة بني وليد أن الحادث وقع بسبب "انقلاب شاحنة تقل قرابة 150 مهاجر غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة بينها أريترية وصومالية".

وأوضح المصدر الأمني أن الحادث "وقع على المفترق الواقع بالطريق الرابط بين منطقة سوف الجين وقرارة القطف وبني وليد، وأن الشاحنة المنكوبة كانت قادمة من الجنوب.

وأبلغ المصدر أن "سيارات الإسعاف والمسعفين هرعت إلى مكان الحادث لإجلاء المصابين إلى مستشفى بن وليد العام فيما قدم مواطنون أغطية ومساعدات للمستشفى".

هذا، وتداولت حسابات محلية في مواقع التواصل الاجتماعي صورا فوتوغرافية أظهرت حجم هذه الكارثة، حيث تبعثرت أعداد كبيرة من الجثث في موقع الحادث في مشهد مروع.

المصدر: المرصد الليبي

محمد الطاهر