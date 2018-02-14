الصواريخ السعودية والباكستانية تتدرب في الخليج على التعامل مع الأهداف المتحركة!
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تواصل القوات البحرية السعودية والباكستانية مناوراتها المشتركة "نسيم البحر - 11" و"درع الساحل -4" في قاعدة الملك عبد العزيز البحرية بمياه الخليج.
وصرّح مدير التمرين من الجانب السعودي، العميد البحري الركن ساجر بن رفيد العنزي "أنه خلال هذا التمرين يتم تنفيذ العديد من العمليات بين السفن البحرية السعودية والباكستانية".
وأوضح العنزي أن التمرين البحري المشترك يشمل "تدريبات مع الغواصات والتعامل معها، كذلك عمليات الهبوط المتبادل على السفن من خلال الطيران العمودي البحري، وعمليات التزود بالوقود وإطلاق الصواريخ على الأهداف المتحركة والثابتة".
المصدر: عكاظ
محمد الطاهر
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