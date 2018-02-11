انطلاق مناورات بحرية سعودية باكستانية مشتركة في الخليج (صور)

انطلقت اليوم الأحد المناورات البحرية "نسيم البحر 11" و"درع الساحل 4" المشتركة بين القوات البحرية السعودية والباكستانية بقاعدة الملك عبد العزيز البحرية في الخليج.

وأوضح قائد التمرين، اللواء البحري الركن لافي الحربي، أن المناورات تهدف إلى تبادل الخبرات ورفع الجاهزية القتالية وتعزيز التعاون بين البلدين.

وتشارك القوات البحرية الملكية السعودية ومشاة البحرية والقوات الخاصة البحرية والقوات الجوية الملكية وسفن وزوارق ومروحيات، من الجانبين السعودي والباكستاني، في التمارين.

من جهته، قال مدير التمرين، العميد البحري الركن ساجر العنزي، إن المناورات تحاكي الواقع في مسرح العمليات ومجال الحروب التقليدية ومجال مكافحة الألغام ويتخللها الرماية بالذخيرة الحية وعمليات الاعتراض والتفتيش ومكافحة القرصنة.

واس

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المصدر: واس

إينا أسالخانوفا