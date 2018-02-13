مصر.. سامي عنان يتقدم ببلاغ ضد هشام جنينة

أكد سمير عنان، نجل الفريق سامي عنان، مساء الثلاثاء، أن والده قدم بلاغا ضد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق هشام جنينة.

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وقال سمير عنان إنه عندما ذهب لتقديم بلاغ ضد هشام جنينة بسبب تصريحاته، وجد والده لدى المدعي العسكري يقدم بلاغا ضد جنينة.

وأوضح سمير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساء" عبر فضائية "دريم" المصرية، أن والده فوجئ مما أثير من إدعاءات على لسان المستشار هشام جنينة، وكان في حالة انزعاج وانفعال من ذلك.

وبين أنه لا يوجد أي متحدث باسم والده داخل مصر أو خارجها.

وكان سمير عنان، قال إنه كلّف ناصر أمين محامي الفريق سامي عنان، بتقديم بلاغ ضد المستشار هشام جنينة، يثبت فيه أن كل ما قاله حول الفريق غير صحيح على الإطلاق.

ووصف نجل سامي عنان أن ما قاله جنينة حول الفريق بـ"الكلام الفاضي"، مؤكدا أن التصريحات غير صحيحة جملة وتفصيلا وليس لها أي أساس من الصحة.

من المهم الإشارة إلى أن النيابة العسكرية في مصر قررت حبس رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق هشام جنينة 15 يوما على ذمة التحقيقات في قضية "وثائق سامي عنان".

وكانت قوات الأمن المصرية قد ألقت، يوم الاثنين، القبض على جنينة داخل منزله بالقاهرة الجديدة واقتدته إلى التحقيق بعد أن أعلن أن رئيس أركان الجيش المصري المعتقل الفريق سامي عنان، الذي اعتزم الترشح لانتخابات الرئاسة 2018، يحتفظ بوثائق تدين الدولة وقيادتها عقب أحداث يناير 2011 وتهديده بنشرها.

المصدر: وكالات + مواقع مصرية

ياسين بوتيتي