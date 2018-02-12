محامي عنان: لا صحة لتصريحات جنينة بشأن وثائق تدين قيادات بالدولة

قال ناصر أمين محامي الفريق سامي عنان، الاثنين، إن ما نسب إلى موكله عار تماما عن الصحة.

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ونشر محامي عنان تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قال فيها: "أعلن بصفتي محامي الفريق سامي عنان بأن كل ما جاء من تصريحات للمستشار هشام جنينة منسوبة للفريق سامي عنان هي أقوال عارية تماما عن الصحة وغير صحيحة ولا تمت للواقع بصلة".

وأضاف أمين: "نعلن أننا سوف نتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من أدلى أو يدلي بتصريحات صحفية أو إعلامية ينسب فيها أية أقوال أو أفعال للفريق سامي عنان تؤدي إلى المساس بموقفه القانوني وتعرضه لخطر المسألة القانونية والاجتماعية".

وتابع أن أية تصريحات لم تصدر من الفريق سامي عنان بشخصه تنسب لأصحابها ولا تعبر عنه بأي حال من الأحوال.

بدوره، قال سمير عنان، نجل سامي عنان، في بيان عبر صفحته بموقع "تويير" إن ما صرح به جنينة من ادعاءات وأكاذيب ضد الجيش المصري، لا صحة لها وكلفت محامي والدي لتقديم بلاغ ضده، مشددا على أن والده ينأى بنفسه عن هذه الأكاذيب.

وأضاف "زرت أبي أكثر من مرة ويعامل باحترام بالغ من الجميع".

وكان جنينة تحدث في حوار مع صحيفة "هافنغتون بوست عربي"، الأحد، عن امتلاك عنان لمستندات تتضمن وثائق وأدلة تدين الكثير من قيادات الحكم بمصر الآن، وهي متعلقة بكافة الأحداث التي وقعت عقب ثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.

وأبدى جنينة تخوفه على حياة عنان داخل السجن، محذرا من أنه في حال المساس به فسوف تظهر الوثائق الخطيرة التي يمتلكها عنان وحفظها مع أشخاص خارج مصر، على حد قوله.

المصدر: وكالات + مواقع التواصل الاجتماعي

ياسين بوتيتي