دمشق: سوريا ملتزمة فقط بما تم التصويت عليه في سوتشي

أكد معاون وزير الخارجية السوري أيمن سوسان أن بلاده "ملتزمة فقط بما تم التصويت عليه في مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي وهي غير ملزمة بأي لجنة ليست سورية تشكيلا ورئاسة وحوارا".

وفي مؤتمر صحفي عقده في مقر الوزارة أكد سوسان أن نص البيان الختامي لمؤتمر سوتشي حدد كل ما يتعلق بلجنة مناقشة الدستور "مهامها وولايتها وعدد أعضائها الذين يجب أن يكونوا حكما من المشاركين في سوتشي".

وأضاف أن "البيان الشرعي هو البيان الذي تم التصويت عليه في المؤتمر والذي يقضي بأن تكون لجنة مناقشة الدستور سورية تشكيلا ورئاسة" ويمكنها أن تستعين بالخبراء الاستشاريين إذا كانت بحاجة إلى استعانة.

وتابع معاون وزير الخارجية السوري أن مؤتمر سوتشي "لم يعط المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أي سلطة على الإطلاق".

المصدر: سانا

ألكسندر توميلين