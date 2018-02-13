أفضل معلم في العالم فلسطيني

حصل المعلم الفلسطيني، جميل الدرباشي، من مدرسة ذكور الخليل التابعة لـ"الأونروا" على جائزة أفضل معلم مُلهم في العالم من مؤسسة School Enterprise Challenge البريطانية للعام 2018.

وفاز المعلم الفلسطيني بالجائزة من بين نحو 5000 معلم من 150 دولة في العالم، ضمن برنامج تحسين واقع التعليم في المدرسة من خلال التعاونيات الطلابية.

كما حصل الدرباشي على مبلغ مالي ولقب سفير متنقل لتحسين التعليم في المناطق النائية في العالم.

وهذه ليست المرة الأولى التي يحصل فيها مدرس فلسطيني على مثل هذه الجائزة، فقد حصلت الفلسطينية حنان الحروب عام 2016 على جائزة أفضل معلمة في العالم، في المسابقة التي تنظمها مؤسسة "فاركي" سنويا لمعلم متميز قدم مساهمة بارزة في مهنة التعليم، وقيمتها مليون دولار أمريكي.

المصدر: وكالات

ياسين بوتيتي