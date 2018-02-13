بالصور والفيديو.. الشيخة موزا تمارس الرياضة بكامل أناقتها!

شاركت رئيسة مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، الشيخة موزا بنت ناصر، اليوم الثلاثاء، في فعاليات "اليوم الرياضي".

ورافقت والدة أمير قطر، نجلها الثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، حيث بدت في كامل أناقتها في حديقة "أوكسجين بارك" ضمن مؤسسة قطر.

ونشرت الشيخة موزا على صفحتها الخاصة في موقع "انستغرام" صورا لها أثناء ممارستها بعض الألعاب الرياضية، في ظل حضور أشخاص من مختلف الفئات العمرية.

وتعتبر قطر أول دولة تحتفل بتنظيم اليوم الرياضي على مستوى المنطقة والعالم، حيث تستعد لهذا اليوم، وتجعله عطلة رسمية مدفوعة الأجر، وبدأت بعض الدول لاحقا في تنظيم يوم رياضي، نظرا لأهميته للفرد والمجتمع.

المصدر: وكالات

رُبى آغا