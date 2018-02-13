بالصور والفيديو.. الشيخة موزا تمارس الرياضة بكامل أناقتها!
شاركت رئيسة مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، الشيخة موزا بنت ناصر، اليوم الثلاثاء، في فعاليات "اليوم الرياضي".
ورافقت والدة أمير قطر، نجلها الثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، حيث بدت في كامل أناقتها في حديقة "أوكسجين بارك" ضمن مؤسسة قطر.
صاحبة السمو تشارك في فعاليات ونشاطات مؤسسة قطر المقامة بمناسبة اليوم الرياضي للدولة بالمدينة التعليمية. وتسعى مؤسسة قطر من خلال الفعاليات الى ترسيخ ممارسة الرياضة كسلوك صحي يومي. #اليوم_الرياضي_للدولة #قطر #مؤسسة_قطر . HH participating in various National Sport Day activities, organized by @qatarfoundation around several #EducationCity locations to promote active and healthy living #qnsd #qfnsd2018 #qatar #nationalsportday
ونشرت الشيخة موزا على صفحتها الخاصة في موقع "انستغرام" صورا لها أثناء ممارستها بعض الألعاب الرياضية، في ظل حضور أشخاص من مختلف الفئات العمرية.
وتعتبر قطر أول دولة تحتفل بتنظيم اليوم الرياضي على مستوى المنطقة والعالم، حيث تستعد لهذا اليوم، وتجعله عطلة رسمية مدفوعة الأجر، وبدأت بعض الدول لاحقا في تنظيم يوم رياضي، نظرا لأهميته للفرد والمجتمع.
#شاهد: الشيخة موزا بنت ناصر تشارك في فعاليات #اليوم_الرياضي_للدولة#قطرpic.twitter.com/phsLA03WRo— الخليج أونلاين-رياضة (@KLJONLSports) 13 février 2018
المصدر: وكالات
رُبى آغا