سوريا.. مرسوم جمهوري يحدد الرسوم القنصلية للسوريين في الخارج

أصدرت رئاسة الجمهورية العربية السورية، اليوم الثلاثاء، مرسوما يتعلق بالرسوم القنصلية للسوريين لعام 2018.

1 - رسوم تقدر بـ 25 دولار للوثائق التالية:

- منح تذكرة مرور.

- التسجيل القنصلي.

- التصديق القنصلي.

- التصاريح.

- الأحوال المدنية مثل قيد نفوس- زواج- ولادة-طلاق- وفاة- صورة طبق الأصل عن بيان أحوال مدنية مسجل لدى البعثة.

2- رسوم للمصادقة على الوكالة العامة أو الخاصة المنظمة لدى البعثة أو خارجها تقدر بـ 50 دولارا

- غرامة فقدان أو تلف جواز سفر.

- سند إقامة، وثيقة إثبات إقامة، سند احتياط.

- الشهادة المعطاة لغرض تجاري، والتي لا تتضمن مبلغا ماليا.

- غرامة تأخير تسجيل ولادة أو وفاة بعد المدة القانونية وقبل مرور سنة

- غرامة تأخير تسجيل زواج بعد المدة القانونية.

- استخراج وثائق في الجمهورية العربية السورية وتصديقها بناء على طلبات مرسلة من بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية في الخارج عن طريق وزارة الخارجية والمغتربين وليست ذات طابع تجاري.

3- رسوم تقدر بـ 100 دولار للوثائق التالية:

- الشهادة المعطاة لغرض تجاري والتي تتضمن مبلغا.

- محضر نقل الأثاث والمفروشات..نقل سيارة أو غيرها من وسائط النقل.

- غرامة تأخير تسجيل ولادة بعد المدة القانونية(بعد مرور سنة).

4- يعفى محضر نقل جثمان من الرسوم القنصلية.

ويحدد الرسم المستوفى للأعمال القنصلية خارج الجمهورية العربية السورية على الفواتير التجارية التي تتضمن مبلغا ليصبح 5ر1 بالمئة واحدا ونصفا بالمئة من قيمة الفاتورة على ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي المستوفى عن 5000 دولار أمريكي وألا يقل عن 100 دولار أمريكي أو ما يعادلهما باليورو أو بإحدى العملات المحلية.

المصدر: سانا

نادر همامي