القضاء الإسرائيلي يقرر تمديد اعتقال عهد التميمي

قررت المحكمة العسكرية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، تمديد اعتقال الفتاة الفلسطينية، عهد التميمي، التي تُحاكم بتهمة ضرب جنديين في الجيش الإسرائيلي.

وقد أمر القاضي قبل بدء الجلسة بإخراج الصحفيين من قاعة المحكمة، باعتبار أن إجراء محاكمة مفتوحة لن يكون في مصلحة الشابة البالغة من العمر 17 عاما، وتحاكم كقاصر.

وقالت محامية التميمي، غابي لاسكي، للصحافيين خارج المحكمة: "القانون العسكري يسمح بمحاكمة القصر في جلسات مغلقة، ولا يجوز اختلاط البالغين مع القصر".

وأضافت: "لكن في محكمة عهد ومنذ البداية كانت المحكمة مفتوحة".

وأوقفت عهد التميمي، في ديسمبر/كانون الأول 2017، إثر انتشار شريط فيديو تظهر فيه وهي تضرب جنديين إسرائيليين، في قريتها النبي صالح في الضفة الغربية.

المصدر: أ ف ب

رُبى آغا