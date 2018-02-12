القضاء اللبناني يُغلق ملف السبهان

أعلن القضاء اللبناني المختص، اليوم الإثنين، حفظ الدعوى المقدمة ضد وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان بتهمة "إثارة النعرات بين اللبنانيين".

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" الرسمية بأن القضاء أصدر قرارا قضى بعدم السير بالشكوى المقدمة بحق ثامر السبهان.

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وأوضح البيان أن حفظ الدعوى جاء لانتفاء صفة المدعي للإدعاء لتضاربها مع المصلحة العليا وسياسة الدولة ولعدم اختصاص المحاكم النوعي للنظر في النزاعات والعلاقات الدولية.

وكان القضاء وافق قبل يوم الخميس الماضي النظر في الشكوى المقدمة.

وصرح السبهان في نوفمبر2017 أن السعودية ستتعامل مع حكومة لبنان على أنها "حكومة إعلان حرب" بسبب أعمال "العدوان" التي يقوم بها حزب الله، الذي أصبح أداة للقتل والدمار ضد السعودية ويشارك في كافة الأعمال الإرهابية في المملكة، على حد تعبيره.

وجاءت تصريحاته بعد ساعات من اتهام السعودية لحزب الله بتهريب الأسلحة من لبنان عبر سوريا وإيران إلى المتمردين الحوثيين في اليمن.

المصدر: الوكالة اللبنانية الوطنية للإعلام

ياسين بوتيتي