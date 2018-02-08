القضاء اللبناني يقبل دعوى قضائية ضد السبهان والأخير يرد

وافق القضاء اللبناني على النظر في شكوى ضد وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي، ثامر السبهان، بتهمة "إثارة النعرات بين اللبنانيين"، ليرد الأخير على هذا التطور بـ3 أبيات شعر.

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية، مساء الثلاثاء، بأن قاضي التحقيق الأول في بيروت، غسان عويدات، قرر قبول الشكوى المقدمة بتاريخ 31 يناير/كانون الثاني الماضي من المعتقل السابق في إسرائيل، نبيه عواضة، بواسطة وكيله المحامي حسن بزي، ضد السبهان "بجرم إثارة النعرات بين اللبنانيين ودعوتهم إلى الاقتتال وتعكير علاقات لبنان بدولة أجنبية".

وتمت الموافقة على قبول السير بالدعوى على أن يحدد في وقت قريب موعدا لاستجواب السبهان، حسب الوكالة.

وردا على ذلك استعان السبهان بـ3 أبيات لمعلقة الشاعر الجاهلي، عمرو بن كلثوم، وهي المعلقة الخامسة من بين المعلقات السبع التي علقت على جدار الكعبة في العصر الجاهلي، وكتب الوزير السعودي في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في موقع "تويتر":

"وَأَنَّـا التَـارِكُونَ إِذَا سَخِطْنَـا وَأَنَّـا الآخِـذُونَ إِذَا رَضِينَـا

وَأَنَّـا العَاصِمـُونَ إِذَا أُطِعْنَـا وَأَنَّـا العَازِمـُونَ إِذَا عُصِينَـا

وَنَشْرَبُ إِنْ وَرَدْنَا المَاءَ صَفْـواً وَيَشْـرَبُ غَيْرُنَا كَدِراً وَطِينَـا".

وكان السبهان قد قال في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي إن السعودية ستتعامل مع حكومة لبنان على أنها "حكومة إعلان حرب" بسبب أعمال "العدوان" التي يقوم بها "حزب الله"، الذي أصبح "أداة للقتل والدمار ضد السعودية ويشارك في كافة الأعمال الإرهابية في المملكة"، على حد تعبيره.

وقد جاءت تصريحاته في حينها بعد ساعات من اتهام السعودية لـ"حزب الله" بتهريب الأسلحة من لبنان عبر سوريا وإيران إلى المتمردين الحوثيين في اليمن.

ومن الجدير بالذكر أن لبنان كان قد شهد في هذه الفترة أزمة كبيرة جراء إعلان سعد الحريري من السعودية استقالته من منصب رئيس الوزراء اللبناني، ليتراجع لاحقا عن هذه الخطوة ويؤكد على ضرورة العودة لخيار "النأي بالنفس" عن صراعات المنطقة.

المصدر: تويتر + وكالات

رفعت سليمان