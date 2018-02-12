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العراق.. الحكم بالسجن مدى الحياة بحق تركية وسوري لانضمامهما لتنظيم "داعش"

أخبار العالم العربي

العراق.. الحكم بالسجن مدى الحياة بحق تركية وسوري لانضمامهما لتنظيم
AFP AHMAD AL-RUBAYE
أرشيف - دبابة عراقية تستهدف مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابي
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أصدرت محكمة عراقية حكما بسجن مدى الحياة على تركية وسوري استنادا إلى قانون مكافحة الإرهاب العراقي، حسب مجلس القضاء الأعلى.

وأوضح القاضي، عبد الستار بيرقدار، أن المواطنة التركية متهمة بالتستر على أعمال مجموعة من الإرهابيين تضم زوجها الذي ينتمي لتنظيم "داعش"، مضيفا أن المحكمة أصدرت أيضا حكما بسجن مدى الحياة بحق سوري الجنسية، وذلك بسبب جريمة الانتماء لـ"داعش" ومشاركته بالهجوم على وحدات الجيش العراقي.

وكانت محكمة عراقية أصدرت في وقت سابق حكما بالإعدام على جهادية ألمانية انضمت لـ"داعش"، وكان الحكم الأول الذي يصدر بحق مواطنة أوروبية.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي أعدمت السلطات العراقية 38 محكوما بالإعدام، بينهم سويدي، بعد إدانتهم بـ"الإرهاب".

المصدر: أ ف ب

ألكسندر توميلين

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