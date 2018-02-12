بالصور.. منطاد "خادم الحرمين الشريفين"

أطلق فريق منطاد الإمارات في السعودية منطادا يحمل اسم الملك سلمان بن عبد العزيز، تقديرا من قيادة الإمارات وشعبها لجهوده بالمحافظة على المكاسب الخليجية والعربية وفق مصادر إماراتية.

وأوضح رئيس منطاد الإمارات، عبد العزيز ناصر المنصوري، في مؤتمر صحفي، أمس الأحد، أن رسالة وجهود الملك سلمان الإنسانية، وصلت إلى جميع أنحاء العالم، من خلال حرصه على نشر الاستقرار والأمن في دول المنطقة.

وقال إن منطاد "خادم الحرمين الشريفين" سيشارك برسالته الإنسانية في العديد من الدول العالمية، في احتفالاتها الوطنية والثقافية.

وأشار إلى عزم منطاد الإمارات إطلاق مهرجان وملتقى دولي يتوج باسم الملك سلمان، وبمشاركة دولية واسعة، خلال الدورة 39 لقمة دول مجلس التعاون لدول الخليج.

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المصدر: عكاظ

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