الرياض.. فندق "ريتز كارلتون" يعود إلى طبيعته ولكن من دون كاميرات تصوير

أفادت صحيفة "عكاظ" بأن فندق الريتز كارلتون بالرياض، استعاد طبيعته المعتادة أمس بعد 3 أشهر من تسخيره مقرا لعدد من المشتبه بهم في قضايا الفساد.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفندق أعلن فتح أبوابه لنزلاء جدد قاموا بحجز غرف مسبقا قبل افتتاحه مجددا.

إقرأ المزيد

وذكر المصدر أن إدارة فندق "ريتز كارلتون" وضعت لافتات مكتوب عليها "ممنوع التصوير" في جميع أرجاء الفندق، كما أمرت أمن الفندق بمنع إدخال كاميرات التصوير، لكنها في الوقت ذاته سمحت للأشخاص بالتجول من دون حسيب أو رقيب في مرافقها من مطاعم وحدائق وغيرها.

الصحيفة نقلت عن أحد موظفي الفندق توضيحه لهذا الإجراء بقوله: "نحن لا نمانع في التقاط الصور في حدود المواقع المتاحة في بهو الفندق، وبعض المواقع القريبة مثل أماكن الجلوس".

ولفت المصدر إلى أن أحد موظفي الاستقبال في الفندق رفض الحديث والاسترسال مع مراسل الصحيفة، وبرر ذلك بقوله: "كلنا الآن مشغولون باستقبال الزوار والنزلاء، الذين يتوافدون على الفندق منذ الصباح الباكر"، لافتا إلى أنه على الرغم من كل ذلك، كانت الابتسامة من قبل العاملين سيدة الموقف، بالإضافة إلى اللباقة والنشاط.

المصدر: عكاظ

محمد الطاهر