شاهد.. ضجة في تونس بسبب "قهوة الرئيس"!

انشغلت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي التونسية بصورة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، أثناء تواجده في أحد المقاهي العمومية بالعاصمة.

والتقط أحد رواد المقهى، الكائن في منطقة قرطاج، أمس الأحد، الصورة التي شهدت انتشارا واسعا على شبكة الإنترنت.

وبدا السبسي خلال الصورة طبيعيا جدا ومرتاحا، بعيدا عن القصر الرئاسي والبروتوكولات، جالسا في الجزء الخارجي من المقهى، صحبة صهره وطبيبه الخاص معز بن خوجة، وحفيده.

المصدر: موزاييك أف أم