السودان: جاهزون لكل التحديات ولن نتدخل في شؤون الجوار الداخلية

قال وزير الدفاع السوداني عوض محمد أحمد بن عوف، أمس الأحد، إن القوات المسلحة لن تتدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار، بل ستسهم في تحقيق السلام والأمن من خلال تنسيق المواقف معها.

وأضاف الوزير السوداني في كلمة ألقاها أثناء حفل تخريج دفعة من العسكريين من الكلية الحربية السودانية، بحضور الرئيس عمر البشير، أضاف أن القوات المسلحة ظلت تعزز الأمن والاستقرار والسلام في محيطها العربي والإفريقي، مبينا أنها كذلك ترعى مصالح البلد ومواطنيه وقيمه، وستلتف حول قائدها.

كما أكد بن عوف، على جاهزية وقدرة القوات المسلحة السودانية على صون وحفظ تراب البلاد والتصدي لكل التحديات التي تواجهها، مشيرا إلى أن "القوات المسلحة ستواصل فرض هيبة الدولة وردع المنفلتين، من خلال استمرارها في جمع السلاح، ولن تتهاون في تطبيق القانون على المخالفين".

كما أشاد الوزير السوداني بالدول الصديقة التي التحق بعض أبنائها بالكلية الحربية السودانية، كالكويت، اليمن، الصومال، جيبوتي، تشاد، النيجر وموريتانيا.

المصدر: وكالة السودان للأنباء "سونا"