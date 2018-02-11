البشير يعيد رئيس المخابرات السابق إلى منصبه

أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الأحد، قرارا جمهوريا يقضي بتعيين صلاح عبدالله قوش مديرا عاما لجهاز الأمن والمخابرات الوطني، خلفا للفريق محمد ﻋﻄﺎ.

وقد شغل قوش منصب مدير المخابرات السودانية طيلة عقد، قبل إعفائه وتعيين ﻋﻄﺎ بديلا عنه في عام 2009.

وكان ينظر إلى قوش باعتباره الرجل القوي في النظام السوداني، لكن جماعات حقوقية غربية تتهمه بلعب دور في انتهاكات بإقليم دارفور، وخلال عهده تعزز التعاون بين المخابرات السودانية ونظيرتها الأمريكية "سي. آي. أيه."، وبعد مغادرته الأجهزة الأمنية شغل منصب مستشار رئاسي، إلا أنه أقيل من منصبه مطلع عام 2011.

وفي 2013، أفرجت السلطات السودانية عن قوش بموجب عفو رئاسي، بعد اتهامه مع ضباط آخرين بمحاولة انقلاب، كان يمكن أن يحكم عليه لو أدين فيها بالإعدام.

المصدر: وكالات