اتفاق بين الجزائر وواشنطن حول مكافحة الإرهاب

كشفت مساعدة المنسق المكلف بمكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية، ألينا رومانوفسكي، اليوم الأحد، أن واشنطن والجزائر ستوقعان اتفاقا حول مكافحة الإرهاب.

وأكدت رومانوفسكي للقناة الجزائرية الثالثة عقب محادثات مع وزير الخارجية، عبد القادر مساهل أن اتفاقا في مجال مكافحة الإرهاب سيتم توقيعه بين الجزائر والولايات المتحدة، دون الكشف عن مضمونه وموعد ذلك.

إقرأ المزيد

وأوضحت مساعدة المنسق المكلف بمكافحة الإرهاب أن مباحثاتها مع مساهل كانت بناءة.

وحسب بيان لوزارة الخارجية فإن البلدين قررا عقد الدورة الخامسة للحوار الاستراتيجي حول قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب خلال شهر يونيو المقبل في الجزائر.

وأوضح البيان أن المحادثات تناولت تبادل واسع لوجهات النظر حول وضعية التعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب والوضع الأمني بالمنطقة، لاسيما مسألة عودة المقاتلين الإرهابيين الأجانب والتهديدات التي يمثلونها على الأمن الإقليمي والدولي.

مع ألينا رومانوفسكي، منسقة مساعدة لمكافحة #الإرهاب@StateDeptCT: محادثات حول التعاون في مكافحة الاٍرهاب، تمويل الإرهاب، المقاتلون الإرهابيون الأجانب، مكافحة التطرّف وكذا جهود #الجزائر في إطار المهمة السامية للرئيس عبد العزيز بوتفليقه كمنسق لجهود الاتحاد الإفريقي في هذا المجال pic.twitter.com/4jC1vjXfcs — Abdelkader Messahel (@Messahel_MAE) 11 февраля 2018 г.

المصدر: صحيفة "الشروق" الجزائرية

ياسين بوتيتي