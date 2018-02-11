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اتفاق بين الجزائر وواشنطن حول مكافحة الإرهاب

أخبار العالم العربي

اتفاق بين الجزائر وواشنطن حول مكافحة الإرهاب
RT
الولايات المتحدة والجزائر
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كشفت مساعدة المنسق المكلف بمكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية، ألينا رومانوفسكي، اليوم الأحد، أن واشنطن والجزائر ستوقعان اتفاقا حول مكافحة الإرهاب.

وأكدت رومانوفسكي للقناة الجزائرية الثالثة عقب محادثات مع وزير الخارجية، عبد القادر مساهل أن اتفاقا في مجال مكافحة الإرهاب سيتم توقيعه بين الجزائر والولايات المتحدة، دون الكشف عن مضمونه وموعد ذلك.

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وأوضحت مساعدة المنسق المكلف بمكافحة الإرهاب أن مباحثاتها مع مساهل كانت بناءة.

وحسب بيان لوزارة الخارجية فإن البلدين قررا عقد الدورة الخامسة للحوار الاستراتيجي حول قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب خلال  شهر يونيو المقبل في الجزائر.

وأوضح البيان أن المحادثات تناولت تبادل واسع لوجهات النظر حول وضعية التعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب والوضع الأمني بالمنطقة، لاسيما مسألة عودة المقاتلين الإرهابيين الأجانب والتهديدات التي يمثلونها على الأمن الإقليمي والدولي.

المصدر: صحيفة "الشروق" الجزائرية

ياسين بوتيتي

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