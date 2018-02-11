تيلرسون يصل إلى القاهرة ضمن جولة في المنطقة

وصل وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إلى مصر، مساء اليوم الأحد، في مستهل جولته بالمنطقة التي تشمل أيضا الأردن ولبنان والكويت وتركيا.

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ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي خلال زيارته التي ستستغرق يومين، الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره المصري سامح شكري، الاثنين، لإجراء مباحثات حول عملية السلام الشرق أوسطية ومواجهة الإرهاب وتطورات الأوضاع في المنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وتعد زيارة تيلرسون للقاهرة الأولى له، والثانية لمسؤول أمريكي خلال العام الجاري، إذ سبقه نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس، في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، حيث التقى الرئيس المصري.

وستدوم جولة تيلرسون بالمنطقة حتى 16 فبراير/شباط الجاري.

المصدر: وكالات

إينا أسالخانوفا