تركيا ترسل قوات خاصة لدعم الهجوم على عفرين

وصلت دفعة جديدة من التعزيزات العسكرية التركية، مساء السبت، إلى ولاية هطاي الحدودية مع سوريا جنوبي البلاد، بغية دعم القوات المشاركة في عملية "غصن الزيتون" بمنطقة عفرين السورية.

وأشارت وكالة "الأناضول" إلى أن التعزيزات، التي تتألف من 60 عربة عسكرية مدرعة، وتضم قوات خاصة من الجيش التركي، وصلت قضاء "قرق خان" بهطاي، ومنها توجهت نحو المقرات الحدودية، في انتظار الانتقال منها إلى عفرين.

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وتواصل القوات التركية، بالتعاون مع "الجيش السوري الحر" المعارض لدمشق، منذ 20 يناير/كانون الثاني الماضي، عملية "غصن الزيتون" التي تستهدف المواقع العسكرية للمقاتلين الأكراد ومسلحي "داعش" في هذه المنطقة.

المصدر: الأناضول

قدري يوسف