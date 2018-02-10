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لحظة تحطم المروحية التركية المشاركة في عملية "غصن الزيتون"

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نشر نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة تحطم مروحية عسكرية تركية أثناء تحليقها فوق منطقة عفرين السورية، مما أدى إلى مقتل عسكريين تركيين اثنين.

ويظهر مروحية ثانية وهي تحلق فوق مكان تحطم الطائرة الأولى.

وتتضارب الأنباء بشأن ما إذا كانت المروحية تحطمت في عفرين أو في إقليم هاتاي الحدودية.

المصدر: Directorate4/Telegram

نادر عبد الرؤوف

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