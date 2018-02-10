السعودية.. صحة مكة المكرمة والجهات الأمنية تلاحق 94 شخصا مصابا بـ"الإيدز"

طالبت مديرية الصحة بمنطقة مكة المكرمة من الشرطة وإدارة الجوازات بملاحقة 94 من أفراد جالية ميانمار، المصابين بمرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز).

وأفادت مديرية الصحة بأن المصابين لم يستجيبوا للمراجعة وانقطعوا عن العلاج رافضين إحضار المخالطين لهم.

وأرسل مساعد المدير العام للشؤون الصحية للصحة العامة بمنطقة مكة المكرمة، سري عسيري، خطابا لمدير شرطة العاصمة ومدير شعبة جوازات الشميسي للجالية البرماوية قال فيه "إنه بناء على ما تم الاتفاق عليه بالاجتماع التنسيقي والذي عقد بمقر الصحة العامة في مديرية الشؤون الصحية في العام 2017 بشأن عدم استجابة عدد من أفراد الجالية البرماوية المصابين بمرض الإيدز للاستدعاءات المتكررة من قبل المختصين في مستشفى الملك فيصل بالششة، فإننا نرفق لكم بيانا محدثا يضم 94 مصابا الذين لم يستجيبوا للمراجعة والمنقطعين عن العلاج والرافضين لإحضار المخالطين لهم"، بحسب ما أفادت صحيفة "عكاظ" السعودية.

وأكد سري عسيري ضرورة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في محضر الاجتماع لمعالجة المصابين.

المصدر: صحيفة "عكاظ"

ياسين بوتيتي